Honor розробляє смартфон з відкидною роботизованою камерою

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Китайська компанія Honor оголосила про розробку нового смартфона, оснащеного камерою на роботизованій руці, яка висувається з задньої панелі пристрою. Про це пише CNBC.

Honor позиціонує новинку як "роботизований телефон", основна камера якого матиме інтеграцію з інструментами штучного інтелекту. Більше технічних деталей компанія поки не розкриває.

На зображенні пристрою нижче можна побачити, що роботизована камера буде закриватись спеціальною шторкою. Вірогідно, це зроблено для того, щоб захистити механізм камери від пошкоджень.

"Роботизований телефон" від Honor Honor

За словами виробника, детальні характеристики пристрою будуть представлені на виставці Mobile World Congress у Барселоні на початку наступного року.

Повідомляється, що розробка є частиною п’ятирічного плану Honor, який передбачає інвестиції у розмірі $10 мільярдів для трансформації компанії у виробника пристроїв зі штучним інтелектом.

Honor не вперше розробляє пристрої із незвичним дизайном, щоб привернути увагу покупців. До прикладу, нещодавно компанія представила комп’ютерну мишу з вбудованими навушниками. Ця миша одночасно приховує навушники та служить для них зарядним кейсом.