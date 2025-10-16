Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Honor розробляє смартфон з відкидною роботизованою камерою

Honor розробляє смартфон з відкидною роботизованою камерою
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
16 жовтня, 00:34
0

Китайська компанія Honor оголосила про розробку нового смартфона, оснащеного камерою на роботизованій руці, яка висувається з задньої панелі пристрою. Про це пише CNBC.

Honor позиціонує новинку як "роботизований телефон", основна камера якого матиме інтеграцію з інструментами штучного інтелекту. Більше технічних деталей компанія поки не розкриває.

На зображенні пристрою нижче можна побачити, що роботизована камера буде закриватись спеціальною шторкою. Вірогідно, це зроблено для того, щоб захистити механізм камери від пошкоджень.

Роботизований телефон від Honor
"Роботизований телефон" від Honor
Honor

За словами виробника, детальні характеристики пристрою будуть представлені на виставці Mobile World Congress у Барселоні на початку наступного року.

Повідомляється, що розробка є частиною п’ятирічного плану Honor, який передбачає інвестиції у розмірі $10 мільярдів для трансформації компанії у виробника пристроїв зі штучним інтелектом.

Honor не вперше розробляє пристрої із незвичним дизайном, щоб привернути увагу покупців. До прикладу, нещодавно компанія представила комп’ютерну мишу з вбудованими навушниками. Ця миша одночасно приховує навушники та служить для них зарядним кейсом. 

Смартфони Технології Штучний інтелект Honor
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень