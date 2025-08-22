Honor представила комп'ютерну мишу з вбудованими навушниками

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Honor представила Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro — комп’ютерну мишу, яка одночасно приховує навушники та служить для них зарядним кейсом. Про це повідомляє Gizmochina.

Навушники мають підтримку шумозаглушення завдяки подвійному магнітному динамічному драйверу. Сама ж миша отримала TTC перемикачі, що підтримують п'ять мільйонів кліків, а також ексимерне покриття Honor, яке нагадує шкіру.

Як мишу, так і навушники можна підключати окремо через власні виділені приймачі без необхідності їх сполучення. Комбо має перемикач з двома режимами, що дозволяє користувачам перемикатися між конференц-дзвінками та звичайним використанням миші. У парі з телефоном навушники перемикаються у стандартний режим Bluetooth для незалежного використання, у той час, як миша залишається підключеною до приймача.

Щодо іншого, то Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro має акумулятор ємністю 1000 мА·год, що забезпечить до 30 днів автономної роботи. При цьому вага всього корпусу становить 78 г без навушників, та 88 г з ними. Миша сумісна з Windows 10 і вище та з macOS 10.13 і вище.

Honor Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro коштує близько $37 та доступна у золотому та сірому кольорах. Наразі новинку можна купити лише в Китаї.