Honor запускає в Європі складаний смартфон Magic V5

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Honor представила в Європі Magic V5 — найтонший складаний смартфон у світі, який тепер доступний для замовлення в Європі після прем’єри в Китаї минулого місяця. Разом із ним бренд показав планшет MagicPad 3 та ноутбук MagicBook Art 14, повідомляє The Verge.

Товщина Magic V5 складає 8.8 мм, що робить його на 0,1 мм тоншим за OPPO Find N5 і Samsung Galaxy Fold7. Це стосується лише білого варіанту, тоді як інші кольори за розмірами відповідають телефонам OPPO та Samsung.

Великою перевагою Magic V5 є також його акумулятор. Завдяки 15-відсотковій суміші кремнію та вуглецю, що економить простір порівняно з традиційними акумуляторами, він має ємність 5820 мА·год — набагато більше, ніж 4400 мА·год у Samsung.

Смартфон також отримав чип Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативної пам’яті, до 512 ГБ внутрішньої пам'яті та захист IP58/59 від пилу та води. У складеному варіанті AMOLED-дисплей має діагональ 6,43 дюйма та частоту оновлення 120 Гц. У розкладеному — 7,95 дюйма з тією ж частотою оновлення.

Щодо основної камери, то вона отримала три датчики: 50 МП головний, 50 МП ультраширокий та 64 МП телефото з оптичним зумом. Пристрій працює під управлінням Android 15 із сімома роками підтримки. Ціна новинки стартує в Європі від €1999.

Також в Європі з'явиться MagicPad 3 — планшет з 13,3-дюймовим LCD-дисплеєм 165 Гц, товщиною 5,8 мм, батареєю 12 450 мА·год і зарядкою 66 Вт. Планшет буде доступний у Британії у білому та сірому кольорах за ціною £599.

MagicBook Art 14 — тонкий ноутбук на Windows із 14,6-дюймовим OLED-дисплеєм 3,1K та корпусом із магнієво-титанової суміші завтовшки 10 мм. Він оснащений процесором Intel 14-го покоління і графікою Arc 140T. У ноутбука є висувна вебкамера на боковій частині кришки. Вартість пристрою становить €1699.