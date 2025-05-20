Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Honda Motor оголосила, що скорочує інвестиції в електромобілі через зниження попиту та зосередиться на гібридах, випускаючи нові моделі, пише Reuters.

Генеральний директор Тошіхіро Мібе на пресконференції повідомив, що автовиробник знизив заплановані інвестиції в електрифікацію та програмне забезпечення до 2030 фінансового року — з 10 трильйонів єн до 7 трильйонів єн ($48,4 мільярда).

Упродовж чотирьох років, починаючи з 2027 року, Honda планує випустити 13 гібридних моделей нового покоління по всьому світу. Це рішення ознаменовує стратегічний перегляд електромобільного напрямку компанії на тлі змін на ринку.

Варто зазначити, що нещодавно Honda розглядала можливість злиття з Nissan — однією з найбільших автовиробничих компаній Японії. Однак домовленості так і не було досягнуто. За інформацією WSJ, основною причиною розпаду переговорів стало прагнення Honda зробити Nissan дочірньою компанією, що викликало незадоволення керівництва Nissan.