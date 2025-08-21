Довгоочікувана Hollow Knight: Silksong вийде 4 вересня 2025 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Довгоочікувана гра Hollow Knight: Silksong, яка була у розробці сім років та нерідко викликала сумніви серед гравців щодо свого існування, нарешті отримала офіційну дату релізу — 4 вересня 2025 року.

Як пише Gematsu, гра вийде на всіх актуальних платформах: PlayStation 5 та PlayStation 4, Xbox Series X|S та Xbox One, Nintendo Switch та Switch 2, а також на ПК через Steam, GOG, Humble Store і Microsoft Store. Крім того, гра буде доступна за передплатою Game Pass.

Заразом розробники зі студії Team Cherry поділилися синопсисом проєкту та ключовими деталями.

"У ролі Хорнет, принцеси-захисниці Голлоунеста, вирушайте в пригоду по абсолютно новому королівству, де панують шовк і пісні. Захоплена у полон і привезена в цю незнайому країну, Хорнет повинна битися з ворогами та розгадувати загадки, піднімаючись у смертельно небезпечну подорож до вершини королівства".

Гравцям належить подорожувати новими землями, відкривати нові сили та здібності, боротися з величезними ордами комах і звірів та розкривати стародавні таємниці, пов'язані з природою головної героїні та її минулим.

Серед особливостей Hollow Knight: Silksong є цілком нове королівство, наповнене кораловими лісами, моховими гротами, позолоченими містами та туманними пустками. Заодне сиквел представляє цілком новий набір спритних рухів, потужних інструментів, пасток, механізмів та зброї, цікаві квести та понад 150 різнотипних ворогів.