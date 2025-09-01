Hollow Knight: Silksong коштуватиме всього $20

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Team Cherry оголосила, що її довгоочікувана гра Hollow Knight: Silksong коштуватиме $19,99. На відмінну від більшості сучасних релізів, це здивувало гравців у дещо незвичний спосіб — "чому так дешево?".

Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September.



Release times:

7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST



Game price:

USD $19.99 | EUR €19.99 | JPY ¥2300 pic.twitter.com/JeDmozItpX — Team Cherry (@TeamCherryGames) September 1, 2025

Оригінальна Hollow Knight коштувала $15 під час релізу у лютому 2017 року й навіть тоді деякі гравці дивувалися, що Team Cherry не просила більше, враховуючи скільки різноманітного вмісту вона пропонувала.

"Щодо ціни: $15 – це насправді чимала сума для багатьох людей, особливо в інших країнах, окрім США. Зрештою, наш головний інтерес полягає в тому, щоб якомога більше людей грали в наші ігри, і ми хочемо встановити таку ціну, щоб гравці могли це зробити", — пояснював Арі Гібсон з Team Cherry.

Завдяки такій ціні та очікуванню Silksong перша гра розійшлась тиражем у 15 мільйонів копій. Це дало Team Cherry фінансову стабільність і, як пише Bloomberg, можливість розробляти Silksong у власному темпі, без овертаймів і нереальних дедлайнів, типових для індустрії.

Нагадаємо, що реліз Hollow Knight: Silksong відбудеться 4 вересня 2025 року на всіх актуальних платформах: PlayStation 5 та PlayStation 4, Xbox Series X|S та Xbox One, Nintendo Switch та Switch 2, а також на ПК через Steam, GOG, Humble Store і Microsoft Store.

Silksong не єдина гра, що може вас зацікавити цього місяця. У вересні також вийде Cronos: The New Dawn від Bloober Team, розробників Silent Hill 2 Remake, Borderlands 4 від Gearbox Software, доповнення Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows та багато іншого. Детальніше дізнатися про новинки вересня ви можете у нашому матеріалі.