Hollow Knight: Silksong коштуватиме всього $20

Team Cherry оголосила, що її довгоочікувана гра Hollow Knight: Silksong коштуватиме $19,99. На відмінну від більшості сучасних релізів, це здивувало гравців у дещо незвичний спосіб — "чому так дешево?".
Оригінальна Hollow Knight коштувала $15 під час релізу у лютому 2017 року й навіть тоді деякі гравці дивувалися, що Team Cherry не просила більше, враховуючи скільки різноманітного вмісту вона пропонувала.
"Щодо ціни: $15 – це насправді чимала сума для багатьох людей, особливо в інших країнах, окрім США. Зрештою, наш головний інтерес полягає в тому, щоб якомога більше людей грали в наші ігри, і ми хочемо встановити таку ціну, щоб гравці могли це зробити", — пояснював Арі Гібсон з Team Cherry.
Завдяки такій ціні та очікуванню Silksong перша гра розійшлась тиражем у 15 мільйонів копій. Це дало Team Cherry фінансову стабільність і, як пише Bloomberg, можливість розробляти Silksong у власному темпі, без овертаймів і нереальних дедлайнів, типових для індустрії.
Нагадаємо, що реліз Hollow Knight: Silksong відбудеться 4 вересня 2025 року на всіх актуальних платформах: PlayStation 5 та PlayStation 4, Xbox Series X|S та Xbox One, Nintendo Switch та Switch 2, а також на ПК через Steam, GOG, Humble Store і Microsoft Store.
