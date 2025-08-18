HKC представила ігровий монітор з частотою оновлення 750 Гц

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Ant Esports, дочірня компанія китайського виробника дисплеїв HKC, представила ANT257PF — перший у світі ігровий монітор, що має частоту оновлення 750 Гц. Вартість новинки у Китаї складає $1100, повідомляє китайське видання ITHome.

24,5-дюймовий ANT257PF від HKC Ant Esports використовує TN-панель з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів та часом відгуку 0,8 мс. Заразом монітор має 95% покриття колірного простору DCI-P3 та 99% sRGB, точність передачі кольору Delta E < 2 та сертифікацію VESA HDR 400.

Крім того, новий монітор Ant Esports може працювати у режимах 1280x960 та 1024x768, видаючи 750 Гц, якщо у користувачів виникне така потреба. Для з'єднання новинка оснащена двома портами HDMI 2.1 та одним DisplayPort 1.4.

Нагадаємо, що раніше LG Display представляла панель, що має частоту оновлення 720 Гц при роздільній здатності 1080p. Але вона відрізняється технологією OLED.