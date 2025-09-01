Helldivers 2 на Xbox купили понад 600 000 гравців за перші 2 дні

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Helldivers 2 вийшла на платформі Xbox, ставши першою грою, опублікованою Sony, доступною на консолях Microsoft. За даними Alinea Analytics, за перші 2 дні гру придбало близько 600 тис. гравців на Xbox. За весь час у Steam було продано 12 млн копій та 5 млн копій на PlayStation.

It was a historic moment this week when Helldivers 2 became the first Sony-published game to release on an Xbox platform.



The day after release, Arrowhead’s CEO reported 500,690 concurrent players across all platforms. At the time, Steam’s CCU was around 160k, suggesting… pic.twitter.com/1Wz2qfSSQT — Alinea Analytics (@alineaanalytics) August 29, 2025

У день після релізу одночасно у грі було зафіксовано 500 690 гравців на всіх платформах. Steam налічував близько 160 тис. гравців, що дозволяє оцінити кількість консольних гравців приблизно у 340 тис., серед яких багато новачків на Xbox.

Alinea Analytics відзначає, що досвід ветеранів PlayStation та ПК, які допомагають новачкам на Xbox, виглядає особливо позитивно на тлі сьогоднішніх часто токсичних онлайн-спільнот. Подія показує, що гравці готові підтримувати якісні проєкти незалежно від платформи, а кросплатформені релізи роблять ігровий контент доступнішим для більшої аудиторії.

Раніше Microsoft також почала випускати свої ігри на PlayStation, де вони здобули популярність: шість із десяти найпопулярніших ігор на PlayStation були випущені Microsoft.