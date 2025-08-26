Helldivers 2 вийшла на Xbox Series X|S

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Кооперативний шутер від третьої особи Helldivers 2, видавцем якого є PlayStation, офіційно вийшов на Xbox Series X|S. Це перша гра, яку видає Sony, що з'явилася на консолях Microsoft.

The galaxy is vast, and the enemies of Freedom are without number.

Good. Because so are we.



Every Helldiver who enlists adds more firepower, more chaos, and more glorious last stands for Democracy. Together, we will burn the bugs, crush the bots, and shatter the squids until no… pic.twitter.com/y5JbpswEnM — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) August 26, 2025

Helldivers 2 не просто з'являється на Xbox, а робить це зі стилем та новою колаборацією з Halo. Гравці зможуть розповсюджувати демократію галактикою з новою зброєю, включно з гвинтівкою MA5C, банерами, плащами та щонайголовніше — бронею A-9 Helljumper та A-35 Recon.

У Helldivers 2 гравцям належить приєднатися до загону "Пекельних десантників" та звільнити галактику від інопланетної загрози. Для цього потрібно буде використовувати широкий арсенал, який з-поміж іншого включає вогнемети та турелі, заручитися підтримкою до трьох друзів й відправитися у битву.

Заразом, до виходу гри на своїх консолях, Microsoft випустила матеріал де розповіла про минулі події Helldivers 2.

Крім того, варто зазначити, що хоча Helldviers 2 стала першою грою PlayStation, що з'явилася на Xbox, вона навряд є останньою. Як раніше розповідав інсайдер Nate the Hate, Sony планує випускати більше своїх ігор на консолях Microsoft, але невідомо які саме. Ймовірно, чекати ігри на кшталт сучасних God of War, поки що не варто.