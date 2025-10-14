Стримінговий сервіс HBO Max офіційно запрацював в Україні. Від 14 жовтня 2025 року українські користувачі можуть оформити підписку на платформу та отримати доступ до величезної бібліотеки фільмів та серіалів.

Ця подія є ключовою віхою для Warner Bros. Discovery у регіоні. Прямий доступ надає користувачам повний набір функцій платформи, включно з можливістю завантаження контенту для перегляду офлайн, створенням персоналізованих профілів та стримінгом у високій роздільній здатності. До цього контент HBO Max був доступний в Україні завдяки партнерству з MEGOGO, яке продовжує діяти паралельно з прямим запуском сервісу.

Як і повідомлялося раніше, українцям доступні дві підписки: "Стандарт" за €7,99/місяць, що дозволить переглядати на 2 пристроях одночасно, матиме Full HD якість та до 30 завантажень. Друга передплата це "Преміум" за €9,99/місяць з 4 пристроями, 4K UHD + Dolby Atmos та до 100 завантажень. Додатково глядачі можуть під'єднати пакет "Спорт" за €3/місяць, який забезпечить доступ до каналів Eurosport 1 та 2.

Читайте також: HBO Max планує інвестувати в український дубляж та субтитри.

На підписників HBO Max чекають фільми за мотивами коміксів DC та Warner Bros., як-от блокбастери на кшталт "Майнкрафт: Фільм", та саги "Гаррі Поттера", хітові серіали: "Одні з нас", "Дім Дракона", "Пінгвін", "Пітт" та "Завдання". Також сервіс дає доступ до культових "Друзі" та "Секс і місто" разом із його новим продовженням — третім сезоном серіалу "І просто так...". Серед прем’єр, які очікують на українську аудиторію: "Компанія босів" та "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" у жовтні, за яким пізніше буде "Я люблю Лос-Анджелес".