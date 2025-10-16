Понад половину текстів в інтернеті генерує ШІ — дослідження

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Понад половину всього контенту в інтернеті створив штучний інтелект. Про таке повідомляє Notebookcheck з посиланням на дослідження компанії, що займається оптимізацією пошукових систем Graphite.

Попри те, що технології штучного інтелекту набули популярності лише відносно нещодавно, вони вже встигли залишити значний слід у мережі. Зокрема, як показує перевірка понад 65 тисяч сторінок з 2020 по 2025 рік, 52% текстового вмісту було створено за допомогою штучного інтелекту.

З позитивного боку, пошукові системи на кшталт Google досить ефективні у виявленні контенту, створеного ШІ, тому лише 14% такого вмісту потрапляє у результати пошуку.

Ба більше, ШІ віддає перевагу матеріалам, створеним людьми, під час власного генерування контенту. За даними Graphite, ChatGPT посилався на людські статті у 82% випадків.

Дослідження показує, що побоювання щодо повного домінування ШІ в написанні текстів поки перебільшені. Хоча ШІ створює більшість письмового контенту, відрив невеликий, а пошукові системи добре розпізнають такі матеріали.