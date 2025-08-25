DOU: майже 50% айтівців думають про виїзд з України, інша частина хоче залишитися

Станом на літо 2025 року, 48% українських IT-спеціалістів так чи інакше думають про переїзд за кордон, на 3% менше ніж у той самий період 2024 року. Активно роздумують над тим, аби залишити Україну лише 14%: 2% переїдуть найближчим часом, а 12% — коли відкриють кордони. Про це йдеться у літньому опитуванні DOU.

26% айтівців роздумують про переїзд, але наразі нічого не роблять, 8% хотіли б виїхати за кордон лише на деякий час. Водночас ще 48% не планує нікуди їхати, з яких 14% точно нікуди не збираються, а у 27% попросту немає таких планів. 7% вже повернулися в Україну.

Чоловіки активніше роздумують над тим, аби виїхати з України. За результатами опитування, таких 16% проти 5% жінок. 29% чоловіків також думають про переїзд, але поки нічого не планують робити, серед жінок таких 19%. Натомість 14% жінок вже повернулися з-за кордону, у той час, як серед чоловіків таких лише 3%. З-поміж тих, хто не планує нікуди переїжджати — 49% жінок та 38% чоловіків.

Молоді фахівці, віком до 25 років, частіше хотіли б поїхати за кордон — 53% проти 45% серед спеціалістів віком від 30 років. Водночас молодь також не хоче покидати Україну на завжди та готова повертатися — 13% проти 8% загалом серед всіх опитуваних. Водночас фінансове становище не має такого впливу — в групах з різним доходом активно готуються їхати 15-18% чоловіків. Водночас більший вплив має наявність бронювання чи відстрочки, а найменше про виїзд думають ті спеціалісти, що вже відслужили у ЗСУ.

Серед тих IT-спеціалістів, що вже за кордоном, 20% планують повертатися в Україну, 37% поки не робитимуть цього, а 42% не визначилися. У порівнянні з 2024 роком частка тих, хто не хоче повертатися в Україну, зменшилася з 45% до 37%. Здебільшого залишитися хочуть старші айтівці, у той час, як молодь або планує повернення, або ще не визначилася. Водночас тут більшу роль відіграє фінансове становище, і про повернення частіше думають ті, хто витрачає більше, ніж заробляє.

Основними причинами для еміграції з України та відсутності бажання повертатися з-за кордону називають безпекові ризики, мобілізацію та недовіру до влади. Водночас професійні можливості та зарплата мають менший вплив на ці рішення.

Зображення: DOU.

Що ж до причин повернення, то найбільше айтівці сумують за звичним побутом та родиною. Також чимало IT-спеціалістів не планували на довго залишатися за кордоном, або ж хочуть бути частиною відбудови України. Водночас родина та відбудова держави, а також небажання розпочинати життя з нуля, є основними факторами для тих, хто не планує виїжджати зовсім.

Зображення: DOU.