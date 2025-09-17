Навчання ШІ Grok 4 коштувало $490 млн і спожило енергії, як місто на 4000 людей

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

За оцінками Epoch AI, навчання Grok 4 обійшлося компанії xAI Ілона Маска приблизно у $490 млн — це у дев’ять разів дорожче, ніж тренування Meta Llama 3. Така сума пояснюється масштабами інфраструктури: модель навчали на суперкомп’ютері Colossus, розгорнутому у Мемфісі на базі колишнього заводу Electrolux.

Colossus нині вважається найбільшим ШІ‑суперкомп’ютером у світі. Він складається з понад 200 тис. графічних процесорів NVIDIA (H100, H200 та новітніх GB200), а у планах — масштабування до мільйона GPU. Дата-центри охолоджуються за допомогою локальної інфраструктури з переробки стічних вод, при цьому рівень споживання електроенергії становить сотні мільйонів кВт.

За підрахунками, тренування Grok 4 потребувало близько 310 млн кВт·год електроенергії (еквівалент річного споживання містечка на 4000 людей), 750 млн літрів води для охолодження (300 олімпійських басейнів) та призвело до викидів близько 140 тис. тонн CO₂ — як у літака Boeing за три роки польотів.

Компанія xAI позиціонує Grok 4 як "найрозумнішу модель у світі", здатну до розв’язання складних математичних і наукових задач, програмування та роботи з великим контекстом. Версія Grok 4 Code орієнтована на розробників і надає розширені можливості для автодоповнення й налагодження програмного коду.

До речі, після релізу моделі стало відомо, що Grok 4 орієнтується на публічні висловлювання Ілона Маска при формуванні відповідей на чутливі теми.