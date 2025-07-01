Grammarly придбає поштовий клієнт Superhuman для розвитку ШІ-платформи

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Grammarly, компанія з українським корінням та офісом в Києві, оголосила про намір придбати Superhuman – розробника популярного поштового клієнта на основі штучного інтелекту. Це придбання має стати частиною нової стратегії Grammarly, спрямованої на трансформацію у мультипродуктову платформу ШІ-агентів для підвищення продуктивності.

Компанія Superhuman відома як розробник поштового клієнта, який дозволяє користувачам заощаджувати час завдяки інтелектуальним функціям, що пришвидшують роботу з електронною поштою. За словами Grammarly, електронна пошта є ідеальним середовищем для інтеграції ШІ-агентів, оскільки фахівці проводять у поштових застосунках понад три години щодня.

"Ми рухаємося до майбутнього, в якому ШІ працює там, де працюють люди", – заявив CEO Grammarly Шишир Меротра. "Завдяки Superhuman ми зможемо запропонувати нове середовище взаємодії з агентами мільйонам користувачів".

Grammarly зазначає, що нині її ШІ-асистент редагує понад 50 мільйонів листів щотижня у 20+ поштових сервісах, включаючи Gmail, Outlook, Apple Mail та Superhuman. Водночас Superhuman активно впроваджує ШІ-функції: 94% його користувачів застосовують їх, а швидкість обробки листів у середньому зростає на 72%.

CEO Superhuman Рахул Вохра наголосив, що об’єднання з Grammarly дозволить створити новий формат роботи з ШІ-агентами безпосередньо у поштових інструментах, звільняючи час для креативних і стратегічних завдань.

Це придбання посилить розвиток екосистеми Grammarly, яка вже включає Coda – інструмент для управління ШІ-агентами, що досліджують, аналізують, створюють та обмінюються інформацією. У майбутньому компанія планує запровадити платформу, яка дозволить користувачам працювати з кількома агентами одночасно. Наприклад, під час підготовки листа можна буде залучити комунікаційного агента для редагування тексту, агента з продажів для перевірки даних, агента підтримки клієнтів для додавання контексту та маркетингового агента для рекомендацій щодо позиціювання продукту.

У Grammarly вважають, що такий підхід допоможе фахівцям досягти триразового зростання продуктивності протягом найближчих п’яти років.

Нагадаємо, що Grammarly була заснована у 2009 році трьома вихідцями з України – Олексієм Шевченком, Максимом Литвином і Дмитром Лідером. Нещодавно компанія залучила $1 млрд від венчурного фонду General Catalyst.