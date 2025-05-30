General Catalyst інвестував $1 млрд у Grammarly без отримання частки в компанії

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія Grammarly, заснована у 2009 році трьома вихідцями з України — Олексієм Шевченком, Максимом Литвином і Дмитром Лідером, — залучила $1 млрд від венчурного фонду General Catalyst. Про це пише TechCrunch.

Інвестицію надано у формі безвідсоткового фінансування через Customer Value Fund (CVF) — інструмент для підтримки компаній із передбачуваним доходом.

На відміну від класичних раундів, General Catalyst не отримує частку в бізнесі. Grammarly поверне інвестицію, сплачуючи фіксований відсоток від доходу, згенерованого завдяки отриманим коштам. Це дозволяє уникнути зниження оцінки компанії, яка у 2021 році становила $13 млрд, але наразі, як вважається, значно менша.

Grammarly використовує ШІ для покращення письма англійською мовою. Сервіс має понад 30 мільйонів щоденних користувачів і понад $700 мільйонів щорічного доходу. У грудні 2024 року компанія придбала платформу Coda, після чого її CEO Шишир Мехротра очолив Grammarly, що тепер позиціонує себе як платформа для продуктивності на базі ШІ.

General Catalyst — один із провідних венчурних фондів США, заснований у 2000 році. Він інвестував у такі компанії, як Airbnb, Stripe, Snap, Deliveroo, GitLab і Canva. Його Customer Value Fund спеціалізується на фінансуванні вже успішних компаній зі стабільним доходом, які не хочуть розмивати капітал чи знижувати оцінку бізнесу.

Нова інвестиція дозволить Grammarly зосередитися на масштабуванні, маркетингу та, ймовірно, подальших стратегічних придбаннях.