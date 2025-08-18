Grammarly представила вісім ШІ-агентів для покращення письма

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Заснована в Україні Grammarly запустила вісім спеціалізованих агентів, що допомагатимуть користувачам з письмовими завданнями — від пошуку джерел та перевірки на плагіат до прогнозування реакцій та оцінювання роботи.

Нові агенти спершу будуть доступні у docs, новому "ШІ-нативному" редакторів Grammarly, що дасть доступ до всіх ШІ функцій безпосередньо під час написання тексту. Компанія каже, що це перша фаза трансформації сервісу у платформу, що забезпечуватиме роботу ШІ-агентів там, де працюють користувачі.

Першим новим агентом є Reader Reactions, що прогнозує, які висновки зробить читач, які питання можуть залишитися відкритими та де може виникнути непорозуміння, незалежно від того, чи це професор, менеджер чи клієнт. Агент надає поради, щоб допомогти автору відкоригувати текст під конкретну аудиторію.

Далі йде AI Grader, який пропонує змістовні поради, спираючись на завантажені критерії оцінювання, інформацію про курс, тему роботи та відкриті дані про викладача. Це дає змогу отримати персоналізовані рекомендації й орієнтовну оцінку ще до подання роботи.

Третім агентом є Citation Finder. Він підбирає релевантні джерела, які підтверджують, ставлять під сумнів або спростовують твердження в тексті, та автоматично формує правильно оформлені посилання.

Expert Review надасть експертну оцінку й персоналізовані поради за конкретною темою, щоб підвищити якість тексту й забезпечити його відповідність високим академічним або професійним стандартам.

Щоб отримати поради безпосередньо під час написання тексту можна скористатися Proofreader який дає рекомендації, адаптовані до стилю автора й аудиторії. Водночас ще один агент, AI Detector, може проаналізувати текст і визначити ймовірність того, чи був він створений ШІ, чи людиною, щоб допомогти користувачам зберегти автентичність своїх робіт.

На останок Grammarly також пропонує Plagiarism Checker, щоб виявити ненавмисні збіги й гарантувати оригінальність тексту, а також Parphraser, який може адаптувати текст до потрібного тону, аудиторії та стилю.ю

Новий досвід Grammarly також охоплює вже згаданий спеціалізований ШІ-редактор docs та інтегрований у нього AI Chat — асистент, що допоможе з ідеями, резюмуванням та порадами для покращення письомвих проєктів.

Нові агенти Grammarly початково запустяться у Grammarly Free та Grammarly Pro. Пізніше цього року компанія планує зробити їх (а також інші агенти) доступними для користувачів Grammarly Enterprise та Grammarly for Education. Агенти AI Detector та Plagiarism Checker на старті будуть доступні лише для користувачів Grammarly Pro.