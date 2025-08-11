Вартість GPT-5 від OpenAI може розпочати цінову війну між компаніями

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI нещодавно випустила нову флагманську модель GPT-5, яка хоч і викликала певне розчарування у користувачів та змусила компанію повернути доступ до GPT-4o, має одну вагому перевагу — вартість. Як повідомляє TechCrunch, це може викликати нову цінову війну між ШІ-компаніями.

API GPT-5 найвищого рівня коштує $1,25 за 1 мільйон вхідних токенів та $10 за 1 млн вихідних. Ці ціни відповідають Gemini 2.5 Pro від Google, яка підіймає вартість після 200 тисяч запитів, то ж активні користувачі, врешті, платять більше.

Проте за таких умов OpenAI випереджає Claude Opus 4.1 від Anthropic, вартість якої значно вища — $15 за 1 млн вхідних токенів і $75 за 1 млн вихідних. Ця модель має велику популярність серед програмістів, зокрема через доступність у сервісах Cursor та Claude Code.

Заразом GPT-5 має вигідні ціни навіть у порівнянні з іншими моделями OpenAI, адже є дешевшою за GPT-4o, яка була сприйнята набагато краще за останню новинку компанії. Один з розробників, якого OpenAI показувала у відео презентації, Саймон Віллсон, розповів, що "ціни є агресивно конкурентними порівняно з іншими постачальниками".

Внаслідок цього у мережі розпочалися активні обговорення того, чи почнуть вслід за OpenAI зменшувати ціни інші компанії. Наразі штучний інтелект і без того є неприбутковим бізнесом, на який витрачають у рази більше грошей, ніж отримують. Подібний підхід розробника ChatGPT потенційно може навіть нашкодити індустрії, яка всіляко намагається вийти у плюс.