Головний вчений Google з квантового обладнання отримав Нобелівську премію з фізики

Шведська королівська академія наук нагородила головного вченого Google з квантового обладнання Мішель Деворе Нобелівською премією з фізики. Разом з ним її отримав колишній співробітник Google Джон Мартініс та професор Каліфорнійського університету Джон Кларк, пише Engadget.

Це вже другий рік поспіль, коли нинішні або колишні працівники Google отримують цю нагороду. Торік колишній віцепрезидент Google отримав Нобелівську премію з фізики, а Нобелівську премію з хімії розділили між собою дослідники з Google DeepMind.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025

Нобелівську премію з фізики присудили за "відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному контурі".

Google у своєму блозі додатково пояснює, що дослідники створили "надпровідну електричну схему… зі спеціальною особливістю, відомою як джозефсонівський перехід, що може бути використана для створення та маніпулювання цими квантовими явищами".

"Для команди Google Quantum AI ця Нобелівська премія є не лише визнанням історичного наукового досягнення, а й визнанням основи нашої поточної роботи в галузі надпровідних квантових обчислень. Джозефсонівські переходи є основою сучасних надпровідних квантових бітів (кубітів), зокрема тих, які ми створюємо в Google Quantum AI. Робота Мішеля та Джона дозволила нам досягти прогресу, включаючи прорив у вигляді квантового чипа Willow, про який ми оголосили минулого року, та нашу віху 2019 року, яка продемонструвала, що квантовий комп'ютер може виконати тестові обчислення, неможливі на класичному комп'ютері. Вона також визначає наш шлях уперед, оскільки ми просуваємося у нашій дорожній карті щодо апаратного забезпечення та просуваємо нашу місію щодо створення квантових обчислень для вирішення проблем, які інакше неможливо вирішити", — йдеться у заяві Google.