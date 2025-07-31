Google обмежуватиме акаунти неповнолітніх за допомогою ШІ

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google починає використовувати штучний інтелект для автоматичного визначення віку користувачів. Якщо система визначить, що людині менше ніж 18 років, компанія автоматично увімкне відповідні обмеження для всіх сервісів.

Йдеться про функції на кшталт нагадувань про сон у YouTube, обмеження персоналізованих рекомендацій і реклами, вимкнення хронології в Google Maps і блокування доступу до частини контенту у Play Store.

Алгоритми враховуватимуть, що шукає користувач і які відео дивиться на YouTube. Поки що обмеження запровадять для "невеликої частини" облікових записів у США, але згодом програму розширять.

У разі помилкової ідентифікації Google запропонує підтвердити вік через фото посвідчення особи або селфі.

Це продовження ініціативи, яку Google анонсувала в лютому, почавши з YouTube. Компанія пояснює нововведення суспільним та політичним тиском — у США зростає критика щодо впливу соцмереж на підлітків, а у Великій Британії вже діє законодавство, яке вимагає верифікації віку на платформах на кшталт Discord, Reddit, Bluesky та Spotify.