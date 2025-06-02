Google оскаржить антимонопольне рішення щодо її домінування у пошуку

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google підтвердила, що планує подати апеляцію на рішення федерального суду США, який визнав її монополістом на ринку пошукових систем. У заяві в X компанія зазначила, що пропозиції Міністерства юстиції США заходять надто далеко і "шкодять споживачам".

Антимонопольну справу проти Google було відкрито ще у 2020 році. Мін'юст вимагав від компанії відкриття ліцензій на пошукові технології, заборони угод із виробниками пристроїв щодо встановлення Google за замовчуванням, а також продажу браузера Chrome і проєкту Chromium.

6/ We will wait for the Court’s opinion. And we still strongly believe the Court’s original decision was wrong, and look forward to our eventual appeal. — News from Google (@NewsFromGoogle) May 31, 2025

Суддя Аміт Мета в серпні 2024 року визнав Google винною у зловживанні монопольним становищем. На думку суду, володіння Chrome надало компанії несправедливу перевагу — Google могла направляти трафік на власний пошуковик і збільшувати прибутки.

Google попереджає, що запропоновані зміни можуть створити ризики для приватності користувачів і передати контроль над даними уряду. Натомість компанія пропонує послабити свої контракти з виробниками пристроїв та створити незалежний наглядовий орган.

Ця справа може мати наслідки й для ринку ШІ, тісно повʼязаного з пошуком. До речі, під час слухань виконавчий директор OpenAI Нік Тарлі заявив, що компанія зацікавлена в купівлі Chrome, якщо Google зобов’яжуть його продати. Крім OpenAI, про це також заявила компанія Yahoo, яка має складну історію стосунків з Google.