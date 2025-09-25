Google оскаржить перемогу Epic у Верховному суді США

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Улітку Epic Games здобула перемогу над Google у суді, що може суттєво змінити роботу Android і зокрема Google Play. Однак американський техгігант не поспішає миритися з цим рішенням і має намір оскаржити його у Верховному суді США, повідомляє The Verge.

На додачу до літнього рішення, 12 вересня Апеляційний суд дев'ятого округу підтвердив його та дав Google час до жовтня, аби внести певні зміни до системи. Зокрема компанія повинна дозволити розробникам розміщувати посилання на інші способи оплати, а не змушувати їх використовувати Google Play Billing. Це стосується і завантаження застосунків.

Google сподівається, що Верховний суд перегляне цю справу. Компанія наполягає, що суди нижчих інстанцій вийшли за межі своїх повноважень. Також Google вважає, що перемога Apple у процесі з Epic може мати значення і для її справи.

Компанія планує подати повну апеляцію до Верховного суду до 27 жовтня 2025 року та просить вирішити до 17 жовтня, чи слід призупинити дію судового наказу. Тим часом суддя окружного суду, який цей наказ ухвалив, зобов’язав Google та Epic 30 жовтня пояснити, як вони його виконуватимуть.