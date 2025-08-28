Google попереджає 2,5 млрд користувачів Gmail про необхідність оновити паролі після масових зломів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google закликає більшість із 2,5 млрд користувачів Gmail оновити паролі та посилити безпеку акаунтів після серії "успішних вторгнень" хакерів, повідомляє New York Post.

Компанія радить користувачам бути особливо уважними до підозрілої активності та налаштувати додаткові методи захисту, включно з двофакторною аутентифікацією, якщо вони ще не активовані.

Зломники здебільшого отримують доступ до акаунтів через фішингові листи з підробленими сторінками входу або шляхом виманювання кодів двофакторної аутентифікації. Хоча більшість користувачів мають сильні та унікальні паролі, лише третина регулярно їх оновлює.

Google радить користувачам посилити безпеку після зламу її бази Salesforce, де в основному викрали відкриті дані, зокрема контакти малих і середніх компаній. За інформацією Google, угруповання ShinyHunters, відоме з 2020 року гучними зламами (AT&T, Microsoft, Santander, Ticketmaster), може готувати нові атаки й шантажувати жертв через запуск сайту для зливу даних.

Google зазначає, що нові методи атак спрямовані на посилення тиску на жертв, зокрема тих, кого торкнулися недавні інциденти з Salesforce.

Усім користувачам, яких зачепила остання атака, Google надіслала повідомлення електронною поштою. Компанія закликає користувачів регулярно перевіряти активність акаунтів, уникати підозрілих посилань і повідомляти про будь-які підозрілі дії.