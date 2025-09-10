Google знижує ціни за генерацію відео в Veo 3 та додає підтримку вертикальних відео

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google оновила свій генератор відео на основі ШІ Veo 3, додавши підтримку формату 9:16 та вищу роздільну здатність. Тепер користувачі можуть створювати вертикальні ролики для мобільних застосунків і соцмереж, а також задавати якість у 1080p.

Як пише компанія, нові можливості працюють як у Veo 3, так і у швидшій версії Veo 3 Fast. Вертикальне відео можна ввімкнути через параметр aspectRatio в API-запитах. Підтримка 1080p наразі доступна лише для відео у співвідношенні 16:9.

У червні Google анонсувала інтеграцію Veo 3 із YouTube Shorts. Додавання вертикального формату для сторонніх застосунків відкриває можливість появи такого контенту і на інших платформах, зокрема TikTok та Instagram.

Google також повідомила, що обидві моделі стали "стабільними та готовими для масштабного використання" в Gemini API. Одночасно з цим компанія знизила ціни: генерація у Veo 3 тепер коштує $0,40 за секунду замість $0,75, а у Veo 3 Fast — $0,15 замість $0,40.