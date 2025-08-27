Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo

Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
27 серпня, 10:34
0

Google анонсувала нову функцію для свого додатка Перекладач — тепер він допомагатиме користувачам вивчати іноземні мови за допомогою ШІ, а також зможе перекладати розмови в реальному часі.

Бета-версія інструмента для навчання вже доступна частині користувачів. Він створює персоналізовані уроки залежно від рівня володіння мовою та цілей навчання — наприклад, підготовка до подорожі, робочих зустрічей чи побутових розмов. Наразі підтримуються англійська, іспанська, французька та португальська мови.

Користувачі можуть вибрати рівень знань і сценарій, після чого штучний інтелект Gemini згенерує урок, який можна проходити в інтерактивному режимі: практикувати розмови або слухати діалоги, натискаючи на відомі слова.

Окрім цього, у Google Перекладач з’явилася функція живого перекладу розмов, яка працює в понад 70 мовах. Вона доступна користувачам у США, Індії та Мексиці й дозволяє вести двосторонні діалоги, автоматично перекладаючи мовлення в реальному часі.

Google також експериментує з тим, щоб синтезований голос перекладу звучав схоже на голос користувача, але ця функція поки що не запущена.

Софт Google Штучний інтелект
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні