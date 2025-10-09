Google дозволила "взуватися" онлайн за допомогою ШІ

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google розширила функцію віртуальної примірки, додавши можливість "спробувати" взуття, не виходячи з дому. Функція поки доступна лише в США, але Google каже, що нововведення незабаром також з'явиться в Австралії, Канаді та Японії.

Під час перегляду каталогу потрібно вибрати модель взуття, натиснути "приміряти" та додати власне фото у повний зріст в будь-якому повсякденному одязі. ШІ замінює на зображенні поточне взуття користувача на обрану модель, даючи змогу оцінити, як вона пасує до стилю. Google радить робити знімок із добрим освітленням, нейтральним фоном і без надто вільного одягу для точнішого результату.

Компанія підкреслює, що зображення створюється лише для візуалізації — тобто не гарантує точну відповідність розміру чи посадки. Проте це може допомогти швидше визначитись із покупкою.

Google також запевняє, що не збирає та не зберігає біометричні дані користувачів, не використовує фото для тренування моделей ШІ та не ділиться ними з третіми сторонами. Користувачі можуть видалити як завантажене, так і згенероване зображення в будь-який момент.

Функція є частиною оновленого AI Mode — інструмента, який допомагає шукати товари за описом і ставити уточнювальні запитання під час онлайн-шопінгу. Нова система поступово розширює можливості Google як віртуального асистента для покупок.