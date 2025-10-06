В YouTube Music зʼявиться можливість перекладати тексти пісень

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Google розпочала обмежене тестування функції перекладу текстів пісень в YouTube Music. Вона стане корисною для людей, які слухають музику різними мовами, пише Android Authority.

Досі YouTube Music пропонував тексти лише мовою оригіналу. Тепер у вікні з лірикою з’являється кнопка "Перекласти", натиснувши яку користувач бачить машинний переклад рядків під оригіналом. Наразі система автоматично використовує мову, встановлену за замовчуванням у вашому пристрої. Якщо потрібно, можна змінити мову безпосередньо в налаштуваннях застосунку.

Користувачі, які вже отримали доступ до перекладу, повідомляють, що ця можливість поки що відкрита лише для передплатників YouTube Premium.

Наразі опція з’явилася тільки у деяких користувачів, що свідчить про тестовий етап запуску. То ж поки невідомо коли нововведення стане доступне усім.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Google почне жорсткіше контролювати користування сімейною підпискою YouTube Premium.