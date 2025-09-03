Google представить оновлення для Google Home з Gemini та нові пристрої Nest 1 жовтня 2025 року

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google анонсувала презентацію, яка відбудеться 1 жовтня 2025 року та буде присвячена інтеграції штучного інтелекту Gemini у Google Home. Компанія вперше показала тизер із підписом "Gemini is coming to Google Home", підтвердивши, що новий асистент замінить Google Assistant у розумних пристроях.

Is that you, Gemini? Come in and make yourself at Home 🏠



Sign up for updates: https://t.co/V85WgPJvQN pic.twitter.com/JJaVRW385A — Made by Google (@madebygoogle) September 2, 2025

Очікується, що разом із програмними змінами Google представить нове "залізо" для екосистеми розумного дому. У тизері помічено оновлену камеру Nest Cam, яка, за попередніми повідомленнями, отримає підтримку відео у 2K, а також новий Nest Doorbell із такою ж роздільною здатністю. Крім того, під час заходу ще варто чекати нову розумну колонку, яка, ймовірно, стане центральним елементом нової лінійки.

До речі, Gemini for Home було вперше анонсовано на серпневому заході Made by Google, де представили також нові смартфони Pixel 10. Очікується, що під час нової презентації Google розкриє функцій, сумісності та плани розгортання нового асистента у своїх розумних пристроях.