Google анонсувала функцію, яка дозволяє відновити акаунт за допомогою друзів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google оголосила про нові інструменти безпеки, які мають спростити процес відновлення доступу до акаунтів у випадку зламу чи втрати пароля. Ключовим нововведенням стала функція Recovery Contacts, що дозволяє користувачам призначати довірених людей — друзів або членів родини — які зможуть підтвердити їхню особу та допомогти повернути контроль над акаунтом.

Функція доступна для персональних акаунтів Google і розташована у розділі Security. Хоча компанія не розкриває точних технічних деталей перевірки, вона підкреслює, що це "простий і безпечний спосіб відновлення доступу, коли стандартні методи не працюють".

Ще одне нововведення — Sign in with Mobile Number. Ця функція для Android дозволяє автоматично ідентифікувати акаунт Google за прив’язаним номером телефону. Вона стане у пригоді тим, хто втратив пристрій і намагається відновити доступ на новому смартфоні. Замість введення пароля система попросить ввести код блокування екрана з попереднього пристрою.

Оновлення є частиною ширшої стратегії компанії щодо посилення захисту користувачів від шахрайства та хакерських атак. Серед інших нових інструментів — попередження у Google Messages про потенційно небезпечні посилання у спам‑повідомленнях та Key Verifier, який допомагає перевіряти контакти й уникати підробок.