Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його "дивовижним"

Google і Qualcomm на Snapdragon Summit 2025 підтвердили, що працюють над новою платформою, яка об’єднає Android і ChromeOS у єдину систему для ПК. Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон, який бачив ранню версію, заявив, що "не може дочекатися, щоб спробувати її", пише The Verge.

Рік Остерло, керівник підрозділу Google Platforms & Devices, пояснив, що раніше ChromeOS використовувала Android‑додатки через віртуальну машину, але тепер компанія будує досвід ChromeOS "поверх Android‑технологій". Це має спростити розробку, прискорити впровадження ШІ‑інновацій і зробити взаємодію між телефонами, ПК та аксесуарами безшовною.

Google планує інтегрувати в нову систему повний стек Android‑AI, включно з моделями Gemini, а також усі застосунки та інструменти для розробників. Це означає, що на ПК зможуть працювати ті ж сервіси й екосистема, що й на смартфонах, але з адаптацією під десктопний формат.

Гендиректор Qualcomm Крістіано Амон підкреслив, що вже бачив ранню версію системи: "Це неймовірно. Вона реалізує бачення конвергенції мобільних пристроїв і ПК. Я не можу дочекатися, щоб отримати її". Для Qualcomm це також шанс розширити присутність своїх процесорів у сегменті ПК, адже наразі лише кілька Chromebook працюють на Snapdragon.

Аналітики відзначають, що Google може залишити ChromeOS як бренд для Chromebook, але паралельно запустити "Android для ПК". Поки що компанія не називає термінів запуску, але інтеграція Android 16 для планшетів і зовнішніх дисплеїв уже стала першим кроком у цьому напрямку.