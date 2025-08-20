Google представила нові бездротові навушники Pixel Buds 2a з флагманськими функціями

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Google презентувала нові бездротові навушники Pixel Buds 2a — оновлення недорогої моделі Pixel Buds A-Series, що вийшла у 2021 році. Новинка отримала низку функцій, раніше доступних лише у флагманських Pixel Buds Pro 2.

Pixel Buds 2a мають оновлений дизайн з фіксаторами для стабільності у вусі та сіткою для захисту від вітру. Зарядний кейс також зазнав змін, хоча не підтримує бездротову зарядку. Модель доступна у двох кольорах — Iris та Hazel.

Серед технічних характеристик — захист IP54, активне шумозаглушення, по два мікрофони на навушник, прозорий режим та просторове звучання. Buds 2a оснащені чипом Tensor A1, який також використовується у флагманських Pixel Buds Pro 2. Він забезпечує швидшу обробку звуку та покращене шумозаглушення. Новинка також підтримує технологію Silent Seal версії 1.5, тоді як Pro 2 мають версію 2.0.

Навушники сумісні з Android, iOS та Windows, мають сенсорне керування (без регулювання гучності), функції Fast Pair, Gemini Live, Clear Calling та підтримку Bluetooth Multipoint. Також заявлено підтримку Bluetooth Super Wideband, яка забезпечує чіткіше звучання голосу, але працює лише зі смартфонами Pixel 8 і новішими моделями. Час автономної роботи новинки — до 7 годин з ANC та до 10 без нього, загалом до 27 годин з кейсом.

Pixel Buds 2a будуть продаватись за ціною $129 у США та €149 у Європі. Продажі стартують у жовтні, наразі відкрито попереднє замовлення.