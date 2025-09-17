Google представила новий застосунок для пошуку у Windows, який нагадує Spotlight на Mac

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Google представила експериментальний пошуковий застосунок для Windows, який нагадує Spotlight на Mac. Програма наразі доступна в Search Labs для особистих акаунтів і дозволяє швидко шукати інформацію у файлах комп’ютера, Google Drive та в інтернеті. Викликати пошук можна комбінацією клавіш Alt + Space.

Додаток має процес встановлення, схожий на Chrome, і вимагає авторизації. У нього вбудовано Google Lens, що дає змогу виділяти зображення на екрані, здійснювати пошук чи переклад текстів. Наприклад, можна підсвітити приклад із домашнього завдання з математики й попросити AI Mode знайти розв’язання.

Інтерфейс підтримує різні вкладки: усі результати, зображення, покупки, відео, а також спеціальний режим штучного інтелекту. Доступні світла й темна теми оформлення. Це частково дублює можливості Windows Search, яка нещодавно була вдосконалена у Copilot Plus ПК, але пропонує тіснішу інтеграцію з сервісами Google.

Після встановлення на робочому столі з’являється пошуковий рядок, який можна пересувати та змінювати в розмірах. Його легко згорнути тим самим Alt + Space. У налаштуваннях можна відключити AI Mode або змінити комбінацію клавіш для запуску.

Наразі застосунок доступний лише англійською мовою та тільки користувачам у США з Windows 10 або новішою версією.