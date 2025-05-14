Google представила Material 3 Expressive — новий дизайн для операційної системи Android 16

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На презентації The Android Show: I/O Edition компанія Google анонсувала редизайн системи Android 16, який вийде пізніше цього року. Новий стиль має назву Material 3 Expressive і, за словами компанії, додасть більше емоційності, гнучкості та глибини візуальному оформленню системи.

Ключовий акцент Google зробила на жвавих, "пружних" анімаціях. Наприклад, коли користувач закриватиме сповіщення, пристрій надаватиме тактильний зворотний зв’язок. Подібні мікровзаємодії додано і до дій зі слайдерами гучності, яскравості, закриття додатків тощо.

Одне з візуальних оновлень — розмиття фону в панелях швидких налаштувань, сповіщень і в меню нещодавніх додатків. Також зміни торкнулися типографіки, компонентів інтерфейсу і кольорової теми — вона стала ще динамічнішою. Водночас Google наголошує, що всі ці оновлення не вплинуть на швидкодію системи чи автономність пристроїв.

Для смартфонів Pixel інтерфейс зазнав помітних змін ще з екрана блокування. Наприклад, якщо є нові сповіщення, дата, день тижня та погода тепер відображаються праворуч від годинника, а в іншому випадку — трохи нижче за нього.

Окрім того, Android 16 отримає Live Updates — інтерактивні повідомлення від служб доставки, таксі чи навігації, які з’являтимуться прямо на екрані блокування або на завжди активному дисплеї (AOD). При розблокуванні смартфона можна буде натиснути на спеціальну "пігулку" біля годинника, щоб розгорнути це повідомлення повністю.

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Також оновиться панель швидких налаштувань: плитки стануть масштабованими, що дозволить розміщувати більше функцій. Активні плитки тепер виглядають як заокруглені прямокутники, а слайдери гучності та яскравості отримали блоковий дизайн із великим повзунком.

Оновлення Material 3 Expressive з’явиться пізніше у 2025 році разом з релізом Android 16, спочатку на Pixel. Пізніше новий стиль почне з’являтись і в додатках Google — зокрема, в оновленому Google Keep та віджетах Gemini.