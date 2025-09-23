Оновлення Google Play додає нові ігрові профілі та ШІ-помічника для ігор

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google представила велике оновлення для Google Play, зосереджене на іграх. Воно покращить користувацькі профілі, зробить пошук простішим, а також додасть помічник на базі штучного інтелекту, аби користувачі могли швидко отримати необхідну інформацію чи підказки прямо під час ігрової сесії.

Новий ігровий профіль на рівні платформи дозволить легко відстежувати статистику та досягнення у різних іграх та на різних пристроях. Користувачі зможуть побачити свій загальний результат, а не лише по конкретній грі, а також налаштувати профіль за допомогою аватара створеного генеративним ШІ.

Ще одне важливе оновлення — ігровий помічник Play Games Sidekick на базі ШІ. Це внутрішньоігрове вікно з чат-ботом Gemini, яке можна відкрити в будь-якій грі з Play. У ньому можна отримати поради й підказки для проходження, знайти потрібну інформацію, а також швидко запустити запис чи трансляцію.

Також у Google Play Games з’явиться сторінка Game Detail Pages, де можна буде дізнатися все про гру ще до встановлення: новини, оновлення від розробників і спеціальні пропозиції. Після встановлення там відображатиметься статистика прогресу, досягнення та інші дані. А вже з наступного місяця користувачі зможуть залишати власні підказки й читати поради інших.

На додачу до цього, Google Play Games на ПК нарешті виходить з бети та незабаром стане загальнодоступним. Сервіс дозволяє встановлювати ігри з Android на ваш ПК та включає понад 200 000 різноманітних проєктів. Попередня реєстрація доступна вже сьогодні.

Крім того, Google додає вкладку You Tab у Google Play, яка збере всі попередні нововведення в одному зручному місці. Тут користувачі зможуть перевірити свої винагороди, підписки, рекомендації, статистику та оновлення. You Tab також поєднає релевантний контент з інших додатків та інтересів, як-от аудіокниги.

Заразом Google інтегрує штучний інтелект й у пошук додатків. Тепер можна буде вводити запити на кшталт "пошук житла", а ШІ пропонуватиме додатки, які допоможуть виконати цю задачу.

Оновлення стане доступним у вибраних регіонах вже цього тижня, а з 1 жовтня 2025 року його почнуть запускати й у більшій кількості країн.