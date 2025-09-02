Google додасть нові функції у профілі Play Games та зробить їх загальнодоступними

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google анонсувала оновлення для акаунтів Play Games, яка додасть нові функції для відстеження прогресу та статистики в іграх. Заразом компанія зробить їх загальнодоступними, аби гравці могли ділитися своїми ігровими досягненнями з іншими.

Зміни набудуть чинності глобально з 23 вересня 2025 року, та в Європейські економічній зоні й Великій Британії з 1 жовтня. В результаті оновлення профіль Play Games стане центральним хабом для будь-яких ігрових активностей на Android-смартфонах.

Профіль включатиме основні функції — досягнення та синхронізацію прогресу між різними пристроями, а також розширену статистику й прогресію в іграх, нові інструменти для формування ігрової спільноти та опції персоналізації акаунта.

Google не розкриває деталей нових можливостей, проте у поєднанні з функцією публічних профілів Play Games сервіс може перетворитися на своєрідний аналог Steam для Android. Водночас компанія зазначає, що користувачі зможуть переглядати свої ігрові профілі безпосередньо в Google Play Store, без необхідності відкривати інші додатки.

Нагадаємо, раніше мережею почали ширитися чутки про те, що Google може додати форуми у Play Store, а от Play Games навпаки може стати черговим проєктом компанії, що відправиться на кладовище, через перенесення ключових можливостей в магазин.