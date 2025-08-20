Google представила Pixel Watch 4 із потужнішими ШІ-функціями, новим дисплеєм та підтримкою супутникового SOS

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Компанія Google офіційно представила смартгодинник Pixel Watch 4, який отримав суттєві оновлення як дизайну, так і програмного забезпечення. Як повідомляє The Verge, головний акцент зроблено на штучному інтелекті: в пристрої з’явився голосовий асистент Gemini, повністю замінивши Google Assistant, і тепер пропонує розширені можливості взаємодії та персоналізовані поради.

Смартгодинник представлено у двох розмірах — 41 та 45 мм. Він оснащений дисплеєм Actua 360, який на 10% більший за попереднє покоління, має на 15% тонші рамки та підтримує пікову яскравість до 3 000 ніт. Google заявляє, що це найяскравіший екран серед смартгодинників компанії. Акумулятор розраховано на 30 годин автономної роботи у меншій версії, та до 40 годин у більшій. Завдяки швидшому заряджанню можна відновити 50% заряду всього за 15 хвилин.

Головна зміна — інтеграція голосового асистента Gemini, який повністю замінив Google Assistant. Він пропонує персоналізовані підказки, сценарії використання та глибшу інтеграцію з іншими сервісами Google. Серед можливостей — фітнес-коуч, який аналізує сон, травми та активність користувача, формуючи індивідуальні плани тренувань.

Pixel Watch 4 також отримав точніший двочастотний GPS, підтримку супутникового SOS без додаткових підписок, та сенсори для відстеження здоров’я, зокрема ЕКГ. Компанія також акцентує на ремонтопридатності: екран і батарею тепер можна замінити, а нова конструкція з гвинтами має забезпечити довший термін служби пристрою.

Компанія позиціює Pixel Watch 4 як essential companion — розумного асистента, який супроводжує користувача щодня, працює незалежно від смартфона та поєднує інструменти штучного інтелекту з класичними функціями смартгодинника.

Залежно від розміру, вартість Pixel Watch 4 становить $349 та $399 відповідно (в США). За опцію з LTE-зв'язком доведеться доплатити ще $100. Передзамовлення вже стартували, а у вільному продажі годинники очікуються 9 жовтня. На жаль, в Україну Pixel Watch офіційно, як й інші ґаджети Google, не надходить.