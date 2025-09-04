Смартфони Pixel тепер можуть транслювати музику на декілька навушників одночасно

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Смартфони Google Pixel тепер можуть транслювати звук на кілька навушників одночасно завдяки розширеній підтримці Bluetooth LE Audio та Auracast. Нова можливість доступна для власників Pixel 8 і новіших моделей, пише The Verge.

Функція дозволяє створювати приватні трансляції та ділитися ними через QR-код або Fast Pair. Це може бути зручно, наприклад, для прослуховування музики разом із другом у дорозі чи спільного перегляду фільму. При цьому кожен користувач підключає власні навушники, що підтримують LE Audio.

Auracast — це частина нового стандарту Bluetooth LE Audio, який забезпечує вищу якість звуку, меншу затримку та можливість широкомовної передачі аудіо. Раніше ця технологія в Android використовувалася переважно для слухових апаратів, але тепер Google масштабувала її для звичайних навушників. Оновлення додає підтримку для низки моделей Sony, зокрема LinkBuds S, WF‑1000XM5, InZone Buds, LinkBuds Open, LinkBuds Fit, WH‑1000XM6 та InZone H9 II. Auracast також працює на сумісних пристроях Samsung, Xiaomi та слухових апаратах.

Оновлення торкнулося й Pixel Buds Pro 2, які отримали Adaptive Audio — режим, що поєднує активне шумозаглушення з можливістю чути важливі звуки довкола, а також захист від гучних шумів Loud Noise Protection. Це дозволяє, наприклад, не чути постійний міський шум, але реагувати на сигнал автомобіля чи сирену.

Google зазначає, що для роботи функції смартфон і навушники мають підтримувати LE Audio та Auracast. Моделі Pixel 8a та Pixel 9a офіційно не сумісні з новою функцією через апаратні обмеження.

Нагадаємо, що нова функція є частиною великого оновлення Android 16 QPR1, яке принесло дизайн Material 3 Expressive на смартфони Pixel.