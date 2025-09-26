Google випустила оновлення для Pixel Buds Pro 2 з новими функціями

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google представила оновлення для Pixel Buds Pro 2, яке покращує їхню ефективність у гучних місцях та додає нові можливості взаємодії з голосовим асистентом Gemini Live. Про це повідомляє 9to5Google.

Основним нововведенням є Adaptive Audio, нова опція у налаштуваннях Active Noise Control. Вона регулюватиме рівень гучності згідно з оточенням користувачів та дозволить чути світ навіть під час прослуховування музики.

При ввімкненій функції Adaptive Audio, навушники також автоматично вмикатимуть Loud Noise Protection для захисту від гучних звуків довкола. Попри це, Google застерігає, що ця функція не захистить від несподіваних гучних звуків, як-от вибухи чи постріли.

Оновлення також вдосконалює роботу Gemini Live — тепер із ним легше спілкуватися у галасливому оточенні, де є музика чи людські голоси. Це можливо завдяки новій системі обробки звуку, яка пріоритизує голос користувача та зменшує шум, але лише за умови, що Pixel Buds Pro 2 підключені до Pixel 8 або новішого смартфона Google.

Також користувачі зможуть налаштувати можливість відповідати на дзвінки та надсилати текстові повідомлення кивком голови. Цю функцію можна ввімкнути у додатку Pixel Buds.

Жести головою у Pixel Buds Pro 2 працюють на основі акселерометрів та інших "спеціалізованих датчиків". Під час дзвінка користувачі зможуть кивнути головую, щоб відповісти, або похитати, аби відхилити. Для вхідних текстових повідомлень, кивок головою активує відповідь, яку користувачі зможуть надиктувати. Жести з'являться протягом кількох тижнів.