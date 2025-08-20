Google Pixel 10 Pro Fold став першим складаним смартфоном із повним захистом від пилу та води

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google офіційно анонсувала Pixel 10 Pro Fold — перший складаний смартфон із повноцінним захистом від води та пилу за стандартом IP68. Це важливий крок для категорії складних пристроїв, адже раніше жоден виробник не пропонував захист внутрішнього дисплея від дрібних частинок, які здатні його пошкодити. Інформація та фото взяті у The Verge.

Смартфон отримав новий шарнір без шестерень, що робить конструкцію міцнішою, стійкішою до падінь та не створює додаткового тиску на дисплей під час згинання. Окрім того, він не підвищує вираженість складки на внутрішньому екрані.

Зовнішній дисплей став трохи більшим — 6,4 дюйма замість 6,3 у попередньої моделі. Внутрішній 8-дюймовий екран тепер має пікову яскравість 3 000 ніт, що забезпечує комфортну роботу навіть під прямими сонячними променями. Попри меншу ширину корпусу на один міліметр, батарея збільшилася до 5 015 мА·год, що дозволяє користуватися пристроєм до 30 годин.

Pixel 10 Pro Fold отримав той же чип Tensor G5, що й інші моделі серії Pixel 10. Він забезпечує роботу нових ШІ-функцій прямо на пристрої. Серед них — переклад телефонних дзвінків із відтворенням голосу співрозмовника, контекстні підказки на основі ваших дій Magic Cue, а також ШІ-щоденник, який генерує підказки та оцінює вашу активність.

Ще одне оновлення — підтримка Qi2 із магнітною системою Pixelsnap, яка забезпечує швидке бездротове заряджання до 15 Вт і сумісність із новими аксесуарами.

Камери Pixel 10 Pro Fold залишилися на рівні попередньої моделі: основний модуль отримав 50-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f/1.8 та підтримкою OIS, ультраширокий — 12 МП із кутом огляду 125°, а телескопічний сенсор забезпечує 5-кратний оптичний зум. Порівняно з класичними Pixel 10 Pro, сенсори менш світлочутливі, тому фотографічні можливості Fold трохи поступаються стандартним Pro-моделям.

Смартфон доступний у двох кольорах — moonstone (сірий) і jade (зеленуватий), ціна стартує від $1 799. Передзамовлення відкриті вже сьогодні, офіційні продажі почнуться 9 жовтня. В Україні смартфон офіційно не продаватиметься.