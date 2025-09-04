У перших власників Google Pixel 10 з’явились серйозні проблеми з екраном смартфона

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Смартфон Google Pixel 10, офіційні поставки якого почалися 28 серпня 2025 року, вже отримав численні скарги від власників на несправність екрана.

За повідомленнями користувачів на Reddit та Android Authority, дисплеї на деяких пристроях раптово заповнюється "кольоровим снігом" — статичним зображенням із хаотичними пікселями, схожими на перешкоди телевізійного сигналу. При цьому пристрій залишається працездатним: сенсор реагує на дотики, а інші функції продовжують працювати. Однак у такому стані смартфон все ж стає практично непридатним для використання.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Ok_Economist_3997

У коментарях до теми інші власники Pixel 10 підтвердили, що також стикалися з подібним явищем. Один із користувачів зазначив, що спочатку бачив короткі спалахи ліній, після чого екран повністю "засипало" перешкодами, і відновити роботу вдалося лише після повного перезавантаження. У частини користувачів проблема зникає через кілька хвилин після блокування та повторного розблокування пристрою.

Точна причина несправності наразі невідома. Серед можливих варіантів розглядаються апаратні дефекти дисплея, материнської плати або графічного чипа. Також не виключається програмний збій, наприклад, помилка у драйвері графіки.

Google поки що офіційно не прокоментувала ситуацію. Користувачам, які зіткнулися з проблемою, рекомендується звертатися до служби підтримки компанії та, за можливості, надавати фото або відео збою.