З лінійкою Google Pixel 10 представлені новий чип G5, Qi2-зарядка, покращені камери, більше ШІ та акумулятори

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google анонсував серію Pixel 10, до якої увійшли три моделі: Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL. Вони отримали процесор Tensor G5, виробництва TSMC, що забезпечує на 34% вищу продуктивність CPU та на 60% швидше виконання ШІ-завдань. Смартфони отримали підтримку стандарту Qi2 з магнітною системою Pixelsnap, а також нові функції штучного інтелекту.

За даними The Verge, базовий Pixel 10 оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою 120 Гц та яскравістю до 2200 ніт. Смартфон отримав 12 ГБ оперативної пам’яті та до 256 ГБ сховища. Акумулятор має ємність 4970 мА·год із підтримкою 27-ватного заряджання по кабелю та до 15 Вт індукційно. Смартфон отримав основну камеру на 50 Мп, ультраширококутну 48 Мп та телескопічну 48 Мп із 5-кратним оптичним зумом чого раніше не було у стандартній моделі серії.

Pixel 10 Pro має 6,3-дюймовий дисплей із такою ж частотою 120 Гц та піковою яскравістю 3 000 ніт. У ньому передбачено 16 ГБ оперативної пам’яті та від 256 до 512 ГБ сховища. Акумулятор ємністю 4870 мА·год підтримує заряджання потужністю 30 Вт по кабелю та 15 Вт без дротів. Основний модуль камери тут 50-мегапіксельний із більшим сенсором, до якого додається оновлений ультраширокий і телеоб’єктив із п’ятикратним зумом.

Найбільша модель Pixel 10 Pro XL отримала 6,8-дюймовий OLED LTPO-дисплей із частотою від 1 до 120 Гц та максимальною яскравістю до 3 000 ніт. Смартфон має 16 ГБ оперативної пам’яті й до 1 ТБ вбудованої, а акумулятор з 5 200 мА·год підтримує заряджання 45 Вт по кабелю та до 25 Вт індукційно. У Pro XL використовуються ті самі камери, як у Pro. Проте завдяки більшому корпусу вдалося інтегрувати покращену систему охолодження та акустики.

Серед нових функцій ШІ варто відзначити Magic Cue, що пропонує автоматичні підказки та тексти з урахуванням даних Gmail, календаря чи повідомлень. Також з'явиться: генеративний ШІ-зум до 30× із маркуванням результатів за стандартом C2PA, оновлений Magic Editor, функція Camera Coach та можливість перекладу телефонних дзвінків у реальному часі з відтворенням голосу співрозмовника. Ще додано застосунок Journal з автоматичними ШІ-підсумками.

Ціни стартують з $799 за Pixel 10, $999 за Pixel 10 Pro та $1 199 за Pixel 10 Pro XL. Передзамовлення вже відкриті, а початок продажів запланований на 28 серпня 2025. В Україні смартфони офіційно продаватись не будуть.