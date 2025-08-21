Google Photos отримає функцію редагування фото за вказівками користувача

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google анонсувала на заході Made by Google нову можливість у Google Photos, що дозволяє редагувати знімки за допомогою голосових або текстових команд. Функція "edit by asking" працює на базі Gemini, повідомляє TechCrunch.

Користувачі зможуть описати потрібні зміни розмовною мовою, наприклад, "прибрати машини на фоні" або "відновити старе фото". Сервіс також пропонує автоматичне покращення зображень за запитом "зроби краще" та підтримує подальші уточнення.

Окрім базових корекцій, як-от зміна освітлення чи видалення об’єктів, інструмент дозволяє виконувати креативні завдання, наприклад додати окуляри чи святковий капелюх на фото.

Також Google Photos впроваджує стандарт C2PA Content Credentials, що позначає, як саме було створене зображення і чи використовувався ШІ. Спершу підтримка з’явиться на Pixel 10 у США, а згодом — на інших Android-пристроях та iOS.

Нагадаємо, на презентації Made by Google компанія також представила нове покоління смартфонів Pixel, а саме Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та Pixel 10 Pro Fold, який став першим складаним смартфоном із захистом від води та пилу. Також було представлено навушники Pixel Buds 2a із ANC, Gemini та змінними акумуляторами, та смартгодинник Pixel Watch 4 із збільшеним дисплеєм та інтегрованим Gemini, який замінив Google Asistant.