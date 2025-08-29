Додаток Google Телефон отримав персоналізацію викликів, як в iPhone

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google оновила застосунок Телефон, додавши функцію "Картки контактів", яка дозволяє кастомізувати екран вхідних дзвінків. Тепер користувачі можуть замінити стандартні маленькі фото контактів на повноекранні зображення з вибором шрифтів і кольорів — подібно до функції "Постери контактів" на iPhone, яка з’явилася ще у 2023 році.

Щоб створити картку контакту, потрібно вибрати зображення з камери, галереї або Google Фото, а також налаштувати шрифт і колір для відображення імені контакту. На відміну від iOS, користувачі не можуть створювати власну картку для відображення у тих, кому вони телефонують — зміни застосовуються лише на вашому пристрої.

Паралельно Google запускає функцію "Прийняти", яка автоматично відповідає на пропущені дзвінки та робить транскрипцію голосових повідомлень. Вона доступна на смартфонах Pixel 4 і новіше, а також Pixel Watch 2 у парі з Pixel 6 чи новіше.

Розгортання відбувається "поступово", тож функція може з’явитися не одразу.

Google також оновила інтерфейс Телефона відповідно до дизайну Material 3 Expressive: він став простішим і зручнішим. Додали швидкий доступ до блокування номерів, запису дзвінків і керування історією викликів, а також покращили фільтрацію спаму — тепер залишати скарги на небажані номери можна швидше.

Ці зміни — частина широкого ребрендингу Material 3 Expressive, що Google запускає у низці додатків: Контакти, Gmail, Фото, Гаманець та інших. Загальна мета — зробити інтерфейси яскравішими, простішими й персоналізованішими.