Google каже, що "Огляд від ШІ" гармонічно існує з традиційним пошуком

Топменеджер Google захищає використання штучного інтелекту у пошуковій системі компанії та каже, що користувачі все більше зміщуються від "фактичних відповідей" на користь функції "Огляд від ШІ". Про це повідомляє The Verge.

Віцепрезидент Google з питань урядових справ та державної політики Маркхем Еріксон на питання щодо позову Rolling Stone розповів, що користувачі все частіше використовують "Огляд від ШІ" у пошуку, а головною метою компанії є зберегти "здорову екосистему", яка поєднуватиме відповіді ШІ зі звичайними пошуковими результатами.

Попри такі заяви Еріксона, раніше з'являлися докази того, що "Огляд від ШІ" навпаки шкодить багатьом сайтам. Зокрема у позові материнської компанії Rolling Stone, Penske Media Corporation, йдеться про те, що видача штучного інтелекту призводить до меншого трафіку та у результаті цього — падіння доходів онлайн-видань.

"Отже, я не хочу говорити про подробиці судового процесу, але можу розповісти про нашу філософію, яка полягає у тому, що ми прагнемо здорової екосистеми. 10 синіх посилань [традиційна видача у пошуку] дуже добре служать екосистемі, і це була проста ціннісна пропозиція. Ми надавали посилання, які безплатно направляли користувачів до мільярдів публікацій по всьому світу. Ми не збираємося відмовлятися від цієї моделі. Ми вважаємо, що ця модель має сенс. Вона все ще є важливою частиною екосистеми. Але уподобання користувачів і те, чого вони хочуть, також змінюються. Тож замість фактичних відповідей і 10 синіх посилань вони все частіше хочуть контекстних відповідей і резюме. Ми хочемо мати можливість надавати й це, і водночас повертати людей до контенту, цінного контенту в інтернеті. Розташування цього цінного контенту для користувачів змінюється. Тому це динамічний простір. Зрештою, наша мета — забезпечити загальну здорову екосистему", — заявив Еріксон.

Попри всі подібні заяви, Google нещодавно у суді визнала, що "відкритий веб стрімко занепадає". До та після того судового розгляду компанія стверджувала, що веб процвітає, попри те, що "Огляд від ШІ" має значний вплив на трафік для багатьох сайтів.