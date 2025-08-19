У США з’явиться ядерний реактор, що живитиме дата-центри Google

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google оголосила розташування свого першого ядерного реактора, енергію з якого використовуватимуть для центрів обробки даних у межах угоди з Kairos Power. Перший об'єкт, Hermes 2, буде розташований в Ок-Ридж, Теннессі та забезпечить 50 МВт ядерної енергії у мережі Tennessee Valley Authority (TVA), що живить дата-центри компанії у Теннессі та Алабамі.

Компанія вперше оголосила про довгострокове партнерство з Kairos Power у жовтні 2024 року, аби отримати до 500 МВт ядерної енергії для екосистеми США. Google відзначає, що цим кроком створює тристороннє рішення, де споживачі енергії, комунальні підприємства та розробники технологій працюватимуть разом над просуванням нових технологій.

У межах цієї угоди TVA закуповуватиме електроенергію з електростанції Kairos Power Hermes 2, яка розпочне свою роботу у 2030 році. На цьому етапі Google закуповуватиме чисту енергію з електростанції через TVA для своїх центрів обробки даних.

Крім цього, Google у липні уклала угоду з постачання чистої енергії, у межах якої техгігант отримає до 3 гігават електроенергії у США. Перший контракт забезпечить компанію 670 МВт потужності та коштуватиме понад $3 мільярди.

Що ж до ядерної енергетики, то Google тут теж не єдина зацікавлена компанія. У червні Meta підписала угоду з XGS Energy для постачання 150 МВт електроенергії з геотермальних джерел та купівлі з атомних електростанцій. Ще одна компанія, AWS, інвестує $500 млн в ядерну енергетику. Тим часом Microsoft підписала угоду щодо відновлення закритої АЕС вартістю $1,6 млрд.