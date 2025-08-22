Google поки не планує випускати планшети, розумні кільця, фліп-смартфони та смартокуляри

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google зосереджується на розвитку лінійки Pixel і поки не збирається випускати нові категорії пристроїв. У коментарях для Bloomberg представники компанії підтвердили, що Google не працює над розумними кільцями, фліп-смартфонами та не планує найближчим часом відновлювати розробку планшетів.

Зокрема, керівник підрозділу пристроїв Рік Остерло пояснив, що компанія не бачить сенсу поспішати з планшетами, доки не визначить новий формат і функціональність, які могли б надати категорії майбутнє. Щодо фліп-смартфонів, то Google не збирається конкурувати із Samsung та Motorola в цьому сегменті. Компанія зосереджена на власній серії Pixel Fold і не бачить необхідності розширювати модельний ряд.

Щодо окулярів, які Google неодноразово демонструвала як прототипи, остаточного рішення про випуск поки немає. Остерло заявив, що напрям XR-пристроїв і далі розвиватиметься, але, ймовірно, у партнерстві з іншими виробниками, а не силами самої Google.

Крім того, дизайн-команда Google зазначила, що компанія переглядає зовнішній вигляд смартфонів Pixel кожні два-три роки, тож у майбутніх моделях можливі суттєві зміни.

Нагадаємо, Google нещодавно провела презентацію, на якій представила нове покоління смартфонів Pixel, а саме Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та Pixel 10 Pro Fold. Також було представлено навушники Pixel Buds 2a й смартгодинник Pixel Watch 4.