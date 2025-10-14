Google спростить приховування реклами у пошуку

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Коли користувачі шукають інформацію у Google, першими у результатах зазвичай з’являються рекламні оголошення, що постійно займають верхні позиції. Тепер ситуація зміниться — таку рекламу можна буде легко приховати.

У своєму анонсі Google повідомила, що відтепер реклама у пошуку відображатиметься під єдиною міткою “Спонсоровані результати”, а не окремими блоками. Завдяки цьому користувачі зможуть приховати всі рекламні посилання одним кліком і зосередитися лише на основних результатах пошуку.

"Під час нашого тестування ми виявили, що новий дизайн допомагає людям легше орієнтуватися у верхній частині сторінки. Новий дизайн зберігає розмір оголошень незмінним, і ви все одно ніколи не побачите більше чотирьох текстових оголошень у групі", — заявляє Google.

Заразом компанія відзначає, що нова помітка рекламних оголошень стосується й інших результатів видачі, наприклад безпосередньої реклами продуктів. Оновлення наразі поступово розгортають у версії Google на комп'ютерах та смартфонах по всьому світу.