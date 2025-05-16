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Google впроваджує нові ШІ-функції для людей з порушенням зору в Android і Chrome

Google впроваджує нові ШІ-функції для людей з порушенням зору в Android і Chrome
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
16 травня, 10:19
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Google оголосила про оновлення TalkBack і Chrome, що покращують доступність на Android. Відтепер користувачі з порушенням зору зможуть ставити запитання Gemini про зображення та вміст екрана. Наприклад, сервіс зможе описати фото гітари або знайти знижку в інтернет-магазині.

Крім того, в Expressive Captions зʼявилась підтримка інтонацій, тепер система розпізнає розтягнуті слова та позначатиме звуки на кшталт свисту чи покашлювання. Функція доступна поки що лише англійською мовою на Android 15 у США, Великій Британії, Канаді та Австралії.

Також Chrome для ПК отримав підтримку OCR для відсканованих PDF-файлів, які тепер можна читати за допомогою скрінрідера. А на Android зʼявилася нова функція Page Zoom — вона дозволяє змінювати розмір тексту без зміни макета сторінки.

Софт Технології Google Штучний інтелект
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