Google змінює рішення щодо деактивації скорочених посилань goo.gl

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Google вирішила не припиняти підтримку всіх скорочених URL-адрес goo.gl, створених за допомогою сервісу Google URL Shortener, як було анонсовано раніше.

1 серпня компанія оголосила, що посилання без повідомлення про майбутню деактивацію залишаться активними і працюватимуть, як раніше. Google зазначає, що багато таких посилань вбудовано в документи, відео та дописи, тому рішення змінено з урахуванням отриманих відгуків.

В липні минулого року Google повідомила про плани деактивувати всі goo.gl-посилання з 25 серпня 2025 року, пояснивши це зменшенням їхньої активності. За даними компанії, понад 99% таких адрес не мали жодних переходів за останній час.

Однак тепер компанія корегує свої плани – відключенню підлягатимуть лише ті посилання, що не мали жодної активності з кінця 2024 року. Посилання, які досі отримують переходи, залишаться доступними.