Google може розірвати співпрацю зі Scale AI після інвестицій Meta у стартап — Reuters

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Інвестиції Meta у Scale AI, ймовірно, викликають занепокоєння серед клієнтів стартапу. Як повідомляє Reuters, Google мала намір сплатити Scale $200 млн у 2025 році, однак тепер веде переговори з іншими компаніями та готується припинити співпрацю.

Подібний крок також розглядає Microsoft. За даними джерел, OpenAI ухвалила рішення про скорочення взаємодії ще раніше, хоча її фінансовий директор заявив, що компанія й надалі використовуватиме послуги Scale AI як одного з кількох партнерів.

Ключовими клієнтами Scale є компанії, які працюють над генеративним штучним інтелектом, і яким потрібні фахівці для анотування даних, необхідних для навчання моделей. До клієнтів також входять виробники безпілотників і урядові установи США.

Google відмовилися від коментарів. Scale AI також не прокоментувала відносини з Google, однак представник компанії запевняють, що бізнес залишається стабільним, і компанія продовжить працювати як незалежна структура, що дбає про конфіденційність даних клієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta інвестувала в Scale AI $14,3 млрд за частку в 49%, а її CEO Александер Ванг приєднався до Meta, щоб очолити напрямок зі створення "суперінтелекту".