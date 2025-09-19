Google може повернути бренд Home для розумних колонок

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google може повернути назву Google Home для смартдинаміків. У новій версії додатка Google Home для Android знайшли згадки про пристрій Google Home Speaker та підтримку 360 audio, повідомляє 9to5Google. У 2019 році компанія відмовилась від використання бренду Google Home на користь Nest для моделей Nest Audio та Nest Mini.

Про динамік вперше коротко згадали під час презентації Made by Google у серпні, а його повноцінний дебют очікується 1 жовтня 2025 року разом із новими 2K-камерами Nest. Аналіз також вказує, що одночасно з Google Home Speaker компанія перейменує сервіс підписки Nest Aware на Google Home Premium і позиціонуватиме його як доповнення до пакета Google One.

Новий пристрій працюватиме на базі штучного інтелекту Gemini for Home, який з'явиться на актуальних Nest-пристроях вже цієї осені. У рекламі Google обіцяє "нові голоси", можливість знаходити події у відеоархіві та керувати розумним домом через Ask Home. Якщо найменування дійсно повернеться до Google Home, це означатиме спробу узгодити апаратне портфоліо з однойменним додатком і новими ШІ-службами, залишивши брендинг Nest для камер і термостатів.

Поки що назва Google Home Speaker може бути тимчасовою, але перехід на бренд Home виглядає логічним через великий перезапуск екосистеми з Gemini.